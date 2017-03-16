مقتل قائد داعش بمنطقة الدواسة في الموصل

قتلت قوات الرد السريع العراقية قائد تنظيم #داعش في حي الدواسة بالموصل الخميس مع تركيز المعركة التي ترمي إلى استعادة آخر معاقل المتشددين في الجانب الغربي من #الموصل العراقية.

‏‫والقتيل هو أبو حذيفة اليماني، القائد العسكري لتنظيم داعش في حي الدواسة، أثناء عمليات لتطهير الحي في الساحل الأيمن من الموصل.

ومع زيادة حدة القتال اليوم بعدما تباطأت أمس بسبب الأمطار الغزيرة تدفق المئات من المدنيين للخروج من الأحياء الغربية التي استعادتها القوات الحكومية وهم يعانون من البرد والجوع لكنهم يشعرون بالراحة لتخلصهم من قبضة التنظيم.

وقال العميد الركن داوود الشمري قائد العمليات في فرقة الرد السريع لـ"العربية.نت" إن مدفعية فرقة الرد السريع قتلت القيادي أبو حذيفة اليماني القائد العسكري في حي الدواسة اليوم وإن القيادي هو أمير داعش العسكري في حي الدواسة .

كما توغلت #القوات_الحكومية في مناطق بغرب الموصل آخر معاقل داعش في المدينة التي كانت معقلاً لـ"خلافة داعش" المزعومة، التي أعلنها التنظيم في مناطق بالعراق وسوريا.