العراق.. داعش يهاجم الساحل الأيمن من قضاء الشرقاط

أكد مصدر أمني في محافظة #صلاح_الدين العراقية الجمعة، أن تنظيم #داعش شنّ هجوماً على الساحل الأيمن من قضاء الشرقاط، فيما أشار إلى أن التنظيم قصف #الساحل _الأيمن بقذائف الهاون تزامناً مع الهجوم.

وقال المصدر في حديث لـ "العربية.نت" إن تنظيم داعش شنّ هجوماً على منطقتي الخضرانية والحورية في #قضاء_الشرقاط، مبيناً أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات المتواجدة في المنطقتين وعناصر التنظيم داعش".

كما أضاف المصدر أن "التنظيم قصف المنطقتين بالتزامن مع بدء هجومه على الساحل الأيمن".

يذكر أن تنظيم داعش ظل يهاجم بين فترة وأخرى المناطق التي خسرها خلال عمليات التحرير، فيما تتمكن #القوات_الأمنية من صد تلك #الهجمات التي توقع خسائر في عناصر #التنظيم_المتطرف.