القوات العراقية تستأنف عملياتها في منطقة الموصل القديمة

‏قال الفريق #رائد_شاكر_جودت إن قطعات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع المتمركزة في منطقة الجسر القديم بمحاذاة النهر وعلى مشارف باب البيض تستأنف عملياتها العسكرية وتشرع بالتقدم في الموصل القديمة من عدة محاور مدعومة بالطيران المسير والكتائب الصاروخية، وقصف مكثف يستهدف مراكز التنظيم الإرهابي في رأس الخور وباب البيض ومحيط الحدباء.

وأفادت مصادر عسكرية لقناة "العربية" أن القوات العراقية صدت هجوماً معاكساً لتنظيم داعش استهدف مواقع وحدات الرد السريع ليل أمس قرب #الجسر_الحديدي في #أيمن_الموصل، والقريب من الموصل القديمة، مستغلين سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبها أعلنت الشرطة الاتحادية عن استئناف القتال في المدينة القديمة وذلك بعد يومين من توقفها بسبب غزارة الأمطار هناك.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن #وحدات_مكافحة_الإرهاب تخوض في أحياء #نابلس و#الرسالة غربي المباني الحكومية في قلب الموصل معارك شرسة ضد تنظيم #داعش.

وكشفت المصادر نفسها عن مشاركة قوات الإسناد الأميركية البرية في القتال مع مكافحة الإرهاب في تلك المناطق نظرا لشراسة القتال والمقاومة من قبل المتطرفين هناك.