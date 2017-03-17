ضربة جوية تقتل القناص الداعشي أبوقتادة العراقي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الجمعة، مقتل 5 عناصر من تنظيم #داعش، بينهم القناص أبو قتادة العراقي، وتدمير مقر لداعش، بضربة جوية في الجانب الأيمن من #الموصل.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إن "طيران الجيش نفذ بناءً على معلومات لمديرية الاستخبارات العسكرية، ضربة جوية أسفرت عن تدمير موقع لعصابات داعش بمنطقة البورصة أمام الجسر الحديدي القديم".

وأضافت أن "الضربة الجوية أسفرت أيضاً عن مقتل 5 من عناصر داعش بينهم القناص المدعو أبو قتادة العراقي".

وكان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، قد أكد في وقت سابق من الجمعة، أن "قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع المتمركزة في منطقة الجسر القديم بمحاذاة النهر وعلى مشارف باب البيض، قد استأنفت عملياتها العسكرية وشرعت بالتقدم في الموصل القديمة من عدة محاور"، مبيناً أن "القطعات مدعومة بالطيران المسير والكتائب الصاروخية".