طائرات من دون طيار.. تكتيك جديد يدخل معركة الموصل

كشفت #القوات_العراقية أن #طائرات_من_دون_طيار دخلت الخدمة في معركة الموصل بشكل مكثف، بعد أن أظهرت الحرب على #الإرهاب منافع الطائرات من دون طيار الصغيرة في مسرح العمليات.

فقد دخلت طائرات من دون طيار متفجرة #معركة_الموصل في صورة تكتيك عسكري جديد، هذه المرة من جانب القوات العراقية.

الفكرة ليست مبتكرة، فتنظيم "داعش" كان بث مشاهد لقذائف تلقيها طائرات هواة مسيرة بدقة على مدرعات للجيش العراقي أو تجمعات جنود أو قوافل لسيارات رباعية الدفع.

وفي مطلع العام الجاري، نبه تقرير لمركز مكافحة الإرهاب الأميركي للأبحاث إلى فعالية هذا #السلاح في العمليات ضد "داعش".

وبعد محاصرته في الموصل، لجأت إليه القوات العراقية لتعقب فلول التنظيم.

النقيب براء محمد جاسم، ضابط في شعبة الاستجابة السريعة، يقول: "بدأنا عمليات لاستعادة السيطرة على مبنى المحافظة قبل يومين. أرسلنا طائرة #درونز ورصدت مجموعة من 8 من أبرز مقاتلي #داعش وقمنا باستهدافهم".

زودت #طائرات_الاستطلاع هذه بأربع قنابل من عيار 40 مليمترا، وهي قادرة على العمل في الليل مثل النهار، كما توفر بعض هذه الطائرات تغطية حية ومباشرة من مسرح العمليات من دون الحاجة لوصلها بالأقمار الصناعية.

العقيد حسين مؤيد، ضابط في الشرطة الاتحادية العراقية يقول: "استخدمنا درونز غرب #الموصل حيث الشوارع ضيقة جداً وكنا بحاجة لشن #ضربات_تكتيكية ودقيقة، وذلك لتجنب المدنيين واستهداف الإرهابيين".

ولتمديد فترة تحليقها، زود هذا النوع من الطائرات المصنوعة أصلاً للهواة ببطارية إضافية.

وباتت قادرة على التحليق مسافة تصل إلى 8 كيلومترات مقابل أقل من 5 في السابق.