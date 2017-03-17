"العربية.نت" تحاور السكان وسط معارك غرب الموصل

ناشد مواطنون من الجانب الغربي من مدينة #الموصل العراقية عبر "العربية.نت" الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي لوقف القصف العشوائي الذي يقع على أحيائهم ومنازلهم.

وقال مواطنون من حي #الإصلاح_الزراعي في الجانب الغربي من الموصل.

وناشد المواطن #ثائر_الجبوري عبر "العربية.نت" أن المدنيين قد أصابهم الخوف والرعب نتيجة قصف المدفعية عليهم، وأن هناك عائلة كاملة سقطت على منزلهم #قذيفة مدفع على غرفة نومهم، ما أدت إلى إصابة العائلة كلها بعضهم قتل والآخر أصيب بجروح بليغة.

ويروي ثائر عبر اتصاله بمراسل "العربية.نت" أن عناصر داعش فرحون بقصف القوات على المدنيين ويقولون للمدنيين "هؤلاء الذين تريدونهم وتريدون أن يحكموكم قبل أن يصلوا إليكم بدوء يقصفونكم"، في إشارة إلى قوات #الشرطة_الاتحادية التي تقصف بالمدفعية تجمعات #داعش.

وأكد أن المدنيين لا يريدون عناصر داعش ولا تصدق كلامهم، لكن المدنيين يناشدون بضرورة وقف القصف.

وقال مواطنون آخرون لـ"العربية.نت" إن القصف العشوائي أصاب الأطفال بالرعب وبعد القصف والدمار لا يعلو صوت فوق صوت صراخ #الأطفال والنساء، وكذلك الذين قد أصيبوا نتيجة سقوط المنازل على ساكنيها.

كما قال #موفق_اللهيبي وهو من سكان #حي_الإصلاح الزراعي، إن بيوتا كثيرة قد سقطت على أصحابها نتيجة القصف من قبل قوات التحالف الدولي، وكذلك قصف الشرطة الاتحادية بالمدفعية وقذائف الهاون.

وأن مصير العشرات من العوائل مجهول، حيث أكد أن عوائل دفنت تحت أنقاض منازلها، وأن عمليات النزوح لاتزال مستمرة وبأعداد هائلة نتيجة الخوف والرعب الشديدين.

يذكر أن الحكومة العراقية وبمساندة قوات #التحالف_الدولي قد شنت في التاسع عشر من شباط حملة عسكرية كبرى لتحرير مناطق غرب الموصل من سيطرة تنظيم داعش.