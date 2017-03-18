عدد نازحي غرب الموصل يتخطى 173 ألف شخص

أفاد مراسل "العربية" في #العراق نقلا عن مصدر رسمي أن أعداد النازحين من #غرب_الموصل تخطى الـ 173 ألف نازح جراء #المعارك هناك.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت الأربعاء عن نزوح حوالي 100 ألف عراقي منذ بدء هجوم #القوات-العراقية لاستعادة الجانب الغربي لمدينة #الموصل من قبضة تنظيم #داعش.

وذكرت المنظمة في تغريدة على تويتر، أن 79 ألفا و374 شخصاً فروا جراء العمليات العسكرية التي انطلقت الشهر الماضي، لاستعادة السيطرة على #غرب_الموصل حيث يسكن نحو 750 ألف شخص.

الاثنين الماضي نزحت قرابة 500 عائلة من مدينة الموصل، إلى #إقليم_كردستان ، وتم إيواء العائلات في #مخيم_جمكور في #محور_الخازر.

وقال مصدر في مخيمات اللاجئين في #أربيل لـ"العربية.نت" إن أكثر من 66 ألف نازح توجهوا إلى مخيمات #حسن_شام والخازر وسيفدينان وجمكور منذ انطلاق معركة #الموصل.

يذكر أن استعادة الجزء الغربي من الموصل تمثل مهمة دقيقة بالنسبة للقوات العراقية لاكتظاظه بالسكان ولضيق بعض الأزقة فيه، لا سيما وأن التنظيم يتحصن بين المدنيين متخذاً منهم #دروعا_بشرية.