تركمان كركوك يرفضون رفع علم كردستان فوق دوائر محافظتهم

رفضت #الأحزاب_التركمانية الموجودة في محافظة #كركوك العراقية، الجمعة، قرار رفع علم إقليم #كردستان فوق دوائر محافظة كركوك، محذرة من اندلاع #فتنة بين مكونات كركوك.

وذكر بيان للأحزاب التركمانية تابعته "العربية.نت" أن "ممثلي الأحزاب التركمانية اجتمعوا لمناقشة قرار محافظ كركوك برفع علم كردستان على دوائر المحافظة، وأبدى المجتمعون رفضهم القاطع لهذا القرار كونه يخالف #الدستور_العراقي والقوانين النافذة".

وأضاف البيان، يعمل القرار على "خلق الفتنة بين مكونات كركوك التي نحرص على تمتين #العلاقات فيما بينها، والتركيز على أفضل الخدمات لمواطنيها وتحسين الوضع الأمني المتردي، وتحرير ما تبقى من أراضي المحافظة من براثن عصابات #داعش الإجرامية".

ودعا المجتمعون مجلس المحافظة إلى رفض مناقشة هذا القرار لكونه مخالفا للدستور وسيعمل على إحداث شرخ بين كتل المجلس"، ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى "بيان موقفه الرافض لهذا القرار، وكما ندعو مكتب بعثة #الأمم_المتحدة في العراق (يونامي) في كركوك إلى إيصال هذه الحقائق لمكتبهم الوطني في بغداد".