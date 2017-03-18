"أرواح المدنيين" تبطئ تقدم القوات العراقية بالموصل

أكد قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز #مكافحة_الإرهاب، اللواء الركن معن السعدي، أن عملية استعادة الجانب الغربي من #الموصل مستمرة، مضيفاً "نتقدم لكن تقدمنا حذر جداً في الموصل للحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم ".

وقال السعدي، في تصريح لـ"العربية.نت": "لا يوجد توقف لعمل القوات إذ إنه بعد تحرير أي حي تقوم القوات بعمليات التفتيش على العجلات المفخخة وتطهير الحي من أي مفخخات أو قنابل تركها عناصر تنظيم #داعش والقبض على أي عناصر مختبئة في المنازل".

وأضاف أن "عمليات التقدم مستمرة"، مبيناً أن "التقدم يشوبه الحذر الشديد أكثر مما كان سابقاً بسبب العدد الكبير للمدنيين في تلك المناطق، وتأمين ممرات للخروج بشكل آمن من يد داعش".

وكان مصدر أمني من قوات #الشرطة_الاتحادية أكد لـ"العربية.نت" إن "قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع، حررت مسجد الباشا وشارع العدالة وسوق باب السراي بالجانب الأيمن من الموصل، وأصبحت قريبة جداً من #جامع_النوري الشهير"، الذي أعلن منه البغدادي "خلافته" المزعومة .

وأضاف المصدر أن #القوات_العراقية "تحاول قطع إمدادات داعش في المنطقة ومن ثم الهجوم على التنظيم من جميع الاتجاهات".

يذكر أن #الحكومة_العراقية وبمساندة قوات #التحالف_الدولي قد شنت عملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.