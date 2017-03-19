رئيس حكومة العراق يتوجه إلى أميركا بدعوة من ترمب

توجه رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى للولايات المتحدة الأميركية تلبية لدعوة #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب بهدف "تعزيز التعاون الأمني والعسكري"، بحسب ما نقل بيان رسمي.

وقال بيان لمكتب العبادي: "توجه رئيس مجلس الوزراء العبادي، الأحد، إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب".

ومن المقرر أن يحضر العبادي اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي للتصدي لتنظيم داعش، وفق البيان.

وتستضيف #واشنطن في 22 آذار/مارس اجتماعا للدول الـ68 الأعضاء في التحالف.

وزيارة #العبادي هي الأولى للولايات المتحدة منذ تولي ترمب الرئاسة.

وسيلتقي العبادي أيضا خلال الزيارة مجموعة من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم نائب الرئيس ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الأميركي وأعضاء في مجلس الشيوخ، وفق البيان.

وحذف ترمب العراق من قائمة الدول التي شملها حظر السفر إلى أميركا، وأصبح عددها 6 دول بدلا من 7 دول.