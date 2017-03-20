الحكومة العراقية ترفض رفع علم كردستان على كركوك

أكد المتحدث باسم #الحكومة_العراقية، سعد الحديثي، الاثنين، أنه من الضروري رفع #العلم_العراقي لوحده في محافظة #كركوك لأن رفع علم إقليم #كردستان أمر غير دستوري.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية ترفض جميع المواقف الأحادية في هذا الجانب. وقال الحديثي لوسائل إعلام محلية أن "الدستور العراقي أوضح صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات التي لا ترتبط بإقليم، و #محافظة_كركوك واحدة من هذه المحافظات".

وحول تواجد كركوك ضمن المناطق المتنازع عليها، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية: "لا تزال هذه المناطق من ضمن صلاحيات الحكومة العراقية، ولهذا لا يجوز رفع أعلام أخرى عليها غير العلم العراقي، وهي كل المناطق الخارجة عن حدود إقليم كردستان".

وحول موقف #تركيا من رفع علم #إقليم كردستان على كركوك، أكد أن "هذه المسألة داخلية، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بأي دولة أخرى".