العبادي: حاقدون يروجون لأجانب يقاتلون في الموصل

قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس دونالد #ترمب ، جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي تأكيده أن من يقاتل #داعش في العراق هم جنود عراقيون، متهماً من وصفهم بـ"الحاقدين" بالترويج بشكل "كاذب" لوجود عشرات الآلاف من جنود #التحالف الدولي و #الإيرانيين يقاتلون التنظيم على الأراضي العراقية.

وفيما دعا دول المنطقة إلى توحيد الجهود لمحاربة "داعش"، أكد ضرورة دعم #العراق في إعادة إعمار مدنه بعد استعادتها من سيطرة التنظيم.

وقال العبادي في كلمة متلفزة مساء الأحد قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة، إن "العراقيين تمكنوا من القضاء على داعش خلال عامين أو أقل، وإن النجاح العسكري للجيش عزز مكانة العراق الدولية".

إلى ذلك، قال بيان صادر عن مكتب العبادي، إنه سيشارك خلال الزيارة في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش يوم الأربعاء. كما سيلتقي مجموعة من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بينهم نائب الرئيس ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الأميركي وأعضاء في مجلس الشيوخ.