البنك الدولي وصندوق النقد يدعمان العراق بحربه على داعش

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن #صندوق_النقد والبنك الدوليين سيدعمان العراق لمعالجة آثار تنظيم #داعش في البلاد.

وقال المتحدث باسم المكتب #سعد_الحديثي لـوسائل إعلام محلية تابعتها "العربية.نت" إن "الملف الإنساني في #العراق كان حاضراً وبشدة من خلال الحوارات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب".

وأضاف أن "الجانب الأميركي أكد على دعم العراق من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين".

وأوضح أنه "تم التباحث مع البنكين المذكورين لوضع الآليات ودعم المنظمات المالية للعراق من خلال تلك المؤسستين الدوليتين وتفعيل جهودها لدعم العراق لمعالجة ما خلفه تنظيم داعش من مشاكل إنسانية وعمرانية واقتصادية في البلد".

يذكر أن رئيس الوزراء، #حيدر_العبادي وصل، فجر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما أجرى عدة لقاءات مع الرئيس الأميركي ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية .

وتأتي هذه الخطوات في إطار محاربة تنظيم داعش الذي سيطر على عدة محافظات عراقية في منتصف عام 2014 من ضمنها مدينة الموصل التي تدور فيها معارك كبيرة.