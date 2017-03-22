الموصل.. فرحة 10 نساء بقدوم الجيش تتحول لتنكيل داعشي

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء، بأن تنظيم #داعش قام باختطاف 10 نساء من أيمن #الموصل، بسبب فرحتهن بقدوم الجيش.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن "تنظيم داعش قام باختطاف عشر نساء من منطقة الفاروق في الجانب الأيمن من الموصل ليلة أمس الثلاثاء"، مبيناً أن "النساء العشر #المختطفات عبّرن عن فرحتهن بقدوم الجيش لتحرير منطقتهن وتحدثن مع نساء أخريات على السرعة التي يتقدم بها الجيش، وقد وشين بهن".

يشار إلى أن قائد عمليات قادمون يا #نينوى، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت "قرى آل ياسين وارحيلة شمال بادوش بالإضافة إلى جسر بادوش ".

وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل 14 عنصراً من داعش وتدمير 6 عجلات مفخخة للتنظيم بقصف جوي في أيمن الموصل.

وأعلن القائد في جهاز مكافحة اللواء الركن #معن_السعدي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اقتحام حي اليابسات في الجانب الأيمن من الموصل، مؤكدا أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تحرير شقق #اليرموك.