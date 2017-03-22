تمهيداً لتحرير غرب الأنبار.. التحالف يضرب داعش في عانة

قُتل وجُرح عدد من قادة وعناصر تنظيم #داعش، اليوم الأربعاء، إثر قصف لطيران #التحالف الدولي على مقرات عناصر داعش في غربي #الأنبار، غرب العراق.

وأكد اللواء الركن قاسم المحمدي قائد #عمليات_الجزيرة في #الجيش_العراقي لـ"العربية.نت"، أن طيران التحالف الدولي، بالتنسيق مع الجيش العراقي، نفذ ضربات نوعية استهدفت معملاً لتفخيخ السيارات التابع لتنظيم داعش في قضاء #عانة غربي #الأنبار.

وأضاف المحمدي لـ"العربية.نت" أن القصف أسفر عن مقتل وجرح العشرات من أخطر قادة وعناصر #داعش كانوا داخل المعمل الخاص بتفخيخ السيارات.

يذكر أن أقضية #راوة وعانة و #القائم هي آخر معاقل تنظيم داعش في غربي محافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة #العراق.