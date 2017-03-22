علم كردستان يثير الجدل مجدداً.. "الدستور لا يمنع رفعه"

أكد محافظ كركوك، #نجم_الدين_كريم، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد في #الدستور_العراقي "نص على عدم رفع #علم_كردستان في مدينة كركوك"، مشيراً إلى أنه "لا يحق لأية دولة خارجية أن تتدخل في شؤوننا الداخلية".

وقال #كريم، في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة عودة نازحي إحدى القرى إلى مناطقهم: "لا يوجد في #دستور_العراق نص لا يسمح لكركوك برفع #علم #كردستان "، مؤكداً أن "رفع هذا العلم سيعمق أواصر الأخوة بين مكونات المحافظة".

وأضاف #محافظ_كركوك : "لا يحق لأية دولة خارجية أن تتدخل في شؤون #كركوك، وهذا أمر داخلي خاص بمكونات المحافظة"، مجدداً دعوته إلى مجلس المحافظة "للإسراع بالتصويت على قرار رفع علم كردستان بجانب #العلم_العراقي ".

واعتبر كريم أنه "من حقنا أن نرفع علما يمثل شعبنا الكردي فوق مباني المؤسسات الحكومية".

وأخيراً أكد محافظ كركوك خلال حديثه بهذه المناسبة، على "الأخوة والعيش المشترك بين أبناء جميع القوميات في مدينة #كركوك".

في سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق #يونامي عن قلقها حيال القرار الأخير لمحافظ كركوك برفع علم كردستان فوق #قلعة_كركوك.

وأشارت البعثة في بيان لها إلى أن #حكومة_العراق "أوضحت أنه وفقا للدستور فإن كركوك من ضمن صلاحيات #الحكومة_المركزية وأنه لا ينبغي رفع أي علم في المحافظة غير #علم_العراق".