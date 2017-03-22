قذائف داعش تقتل وتجرح 22 مدنياً بالموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة #نينوى، الأربعاء، أن 22 شخصاً سقطوا بين قتيلٍ وجريح بسقوط قذائف هاون جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لـ"العربية.نت": "إن 7 مدنيين من عائلة واحدة لقوا حتفهم، وأصيب ١٥ آخرون بسقوط قذائف هاون في منطقة "الموصل الجديدة" جنوب غربي #الموصل، مبيناً أن "القذائف أطلقها عناصر تنظيم داعش".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثث نقلت للطب العدلي، والمصابون نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأكد المصدر الأمني لـ"العربية.نت" أن تنظيم #داعش يقوم بشكل شبه يومي بقصف المناطق التي تم تحريرها من سيطرته في الموصل، بهدف عرقلة تقدم #القوات_الأمنية العراقية، وإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف #المدنيين.

يذكر أن #الحكومة_العراقية وبمساندة قوات #التحالف_الدولي الذي تقوده #الولايات_المتحدة الأميركية قد شنت عملية عسكرية كبرى لتحرير محافظة نينوى وعاصمتها مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.