قلق أممي من رفع علم كردستان في كركوك

أعربت بعثة #الأمم_المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن قلقها حيال القرار الأخير لمحافظ #كركوك برفع علم إقليم #كردستان العراق فوق قلعة كركوك.

وأشارت البعثة في بيان لها الثلاثاء إلى أن "حكومة العراق قد أوضحت أنه وفقا للدستور فإن كركوك من ضمن صلاحيات #الحكومة_المركزية وأنه لا ينبغي رفع أي علم في المحافظة غير علم #العراق".

وحذرت #البعثة من اتخاذ أية خطوات "أحادية الجانب قد يعرض للخطر حالة الانسجام والتعايش السلمي بين العديد من المجموعات العرقية والدينية والمحقة باعتبار كركوك وطناً لها وتود العيش والعمل بشكل مشترك في مرحلة ما بعد تنظيم #داعش والبناء على روح الوحدة والتعاون لجميع المكونات في القتال ضد #تنظيم_داعش".

وعبرت بعثة #اليونامي في العراق عن "تقديرها العميق للتضحيات الكبيرة لشعب العراق في كفاحه ضد تنظيم داعش الإرهابي".