مجزرة في الموصل.. جثث أطفال ونساء تحت الأنقاض

أوقعت غارات نفذتها طائرات #التحالف الدولي، الخميس، مستهدفة ثلاثة منازل في منطقة #الموصل الجديدة، 230 قتيلاً غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وكشف مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن عدد القتلى الذين تم انتشالهم من تحت أنقاض أحد المنازل وصل إلى 130 جثة لأشخاص كانوا يختبئون في ملجأ داخل المنزل".

كما أشار إلى مصرع حوالي 100 شخص آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال في قصف لمنزلين في الجانب الغربي من مدينة الموصل".

وفي نفس السياق، أفاد مراسل "العربية" بأن فرق الإنقاذ تواصل عمليات انتشال القتلى من تحت الأنقاض في الموصل الجديدة.

استغاثات ليلية

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية في #الجيش_العراقي ، الخميس، بأن القوات الأمنية تلقت خلال ساعات الليل، استغاثات لإنقاذ مدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء علقوا تحت حطام 3 منازل في الجانب الغربي من مدينة الموصل، بعد تعرضه لقصف جوي، ضمن المواجهة مع تنظيم "داعش".

وأوضحت المصادر أن "شدة المعارك واعتماد تنظيم #داعش على القصف الصاروخي على المناطق المحررة، قد منع فرق الدفاع المدني من تنفيذ عمليات لإنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض".

يذكر أنه منذ 19 فبراير/شباط الماضي، تشن القوات العراقية، بإسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي للموصل، بعد أن أكملت، في 24 يناير الماضي، السيطرة على الجانب الشرقي، ضمن عملية عسكرية بدأت في 17 أكتوبر الماضي.