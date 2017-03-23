مفوضية اللاجئين: 400 ألف محاصرين في غرب الموصل

أعلنت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين، الخميس، أن ما يقدر بنحو 400 ألف عراقي محاصرون في الحي القديم بغرب #مدينة_الموصل العراقية في ظل نقص #الغذاء وتفاقم حالة الذعر نتيجة #القصف.

وأضافت أن الكثير من المدنيين يخشون الهرب بسبب #قناصة #تنظيم_داعش، لكن نحو 157 ألفا وصلوا إلى مركز مؤقت منذ بدأت #الحكومة_العراقية هجومها على غرب الموصل قبل شهر.

وقال برونو جيدو مندوب المفوضية في العراق لمؤتمر صحافي في جنيف متحدثا من المركز المؤقت داخل الموصل: "الأسوأ لم يأت بعد لأن وجود 400 ألف شخص محاصرين في الحي القديم في حالة الذعر والبؤس تلك، ربما يؤدي حتما إلى تفجر الوضع في مكان ما وفي وقت ما لنجد أنفسنا أمام تدفق جديد على نطاق هائل".