الموصل.. انتشال 500 جثة ومطالبات بإعلانها "منكوبة"

طالب مجلس قضاء #الموصل الجمعة، بإعلان مدينة الموصل منطقة منكوبة وفتح تحقيق بالمجازر التي ارتكبت فيها، مؤكدا ان ما تعيشه الموصل #مأساة حقيقية.

وأضاف "يجب أن يتوقف #القصف العشوائي لطائرات التحالف على غرب الموصل" مطالبا بإعادة النظر في الخطط العسكرية في غرب الموصل.

وقال أيضاً "منذ يومين ونحن نطالب بدعم الدفاع المدني في جهود إنقاذ المدنيين".

جاء ذلك بعدما أوقعت غارات نفذتها طائرات #التحالف #الدولي، الخميس، مستهدفة ثلاثة منازل في منطقة الموصل الجديدة، 230 قتيلاً غالبيتهم من الأطفال والنساء.

في غضون ذلك أعلن مسؤولون عسكريون توقف العمليات العسكرية في الساحل الأيمن للموصل، وأن القوات المشتركة تتأهب لهجوم جديد على تنظيم داعش بالاستعانة بأساليب جديدة لحماية المدنيين في المناطق المكتظة بعد مقتل نحو أكثر من مئتين وستين مدنيا بقصف جوي مازال معظمهم تحت الأنقاض في حي الموصل الجديدة.

وقال المقدم عبد الأمير المحمداوي المتحدث باسم قوات الرد السريع إن العمليات توقفت في الموصل القديمة وستستأنف في الأيام المقبلة باستخدام أساليب جديدة.

وكشف ضابط في الشرطة الاتحادية أن الأساليب الجديدة ستشمل نشر وحدات إضافية من القناصة لمواجهة قناصة تنظيم داعش.

من جانبه قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن فرق الدفاع المدني والأهالي انتشلوا 500 جثة لمدنيين قتلوا خلال الأيام الماضية بقصف طيران التحالف الدولي.

وأضاف المرصد "للحدث" إن الجثث انتشلت من مناطق موصل الجديدة ووادي العين ورجم حديد وجامع فتحي العلي واليرموك.

وأشار المرصد إلى أن القصف المفرط الذي يعتبره التحالف الدولي حلاً للقضاء على تنظيم داعش، كان السبب وراء مقتل المئات من المدنيين العُزل في الموصل.

من جانب آخر اعلن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أحد قادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب غرب الموصل، إن قواته استعادت لوحدها السيطرة على 18 حياً في الجانب الغربي للمدينة منذ انطلاق المعارك في فبراير الماضي.

وأضاف الساعدي أن "تنظيم داعش يستخدم المدنيين دروعاً بشرية في الأحياء المتبقية تحت سيطرته في الجانب الغربي، مؤكدا أن أسلوب التنظيم لن يعيق تقدم القوات لاستعادة كامل الساحل الأيمن للموصل.

وكانت مصادر عسكرية أكدت أن القوات المشتركة تخطط لاستخدام خطط أخرى في معارك المدينة القديمة حرصا على سلامة المدنيين.