الموصل.. داعش يخسر مقر أكبر ألويته في المدينة القديمة

سيطرت قوات #الشرطة_الاتحادية العراقية ، الجمعة، على مركز قيادة ما يسمى "لواء رياض الصالحين" أحد أكبر ألوية تنظيم #داعش ، وأكثرها عتاداً وعديداً. وعثرت على مستندات ووثائق ومتفجرات وأسلحة متنوعة وأجهزة اتصال.

وذكر بيان لقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن "قطعات الفرقة الخامسة التابعة للشرطة الاتحادية سيطرت على مركز قيادة ما يسمى لواء رياض الصالحين أحد أهم ألوية التنظيم في #الموصل القديمة".

وأضاف جودت أن "القطعات عثرت على مستندات ووثائق ومتفجرات وأسلحة متنوعة وأجهزة الاتصال المركزية".

يذكر أن القوات الأمنية تخوض معارك شرسة ضد تنظيم داعش، في عمليات تحرير الجانب الغربي من الموصل، وسط انهزام وانحسار للتنظيم المتطرف .

وبدأت القوات العراقية في الـ19 من فبراير عمليات اقتحام للجانب الغربي من مدينة الموصل (المعقل الرئيس لتنظيم داعش) وتمكنت من تحرير عدد من الأحياء داخل المدينة، إضافة إلى المطار وقاعدة عسكرية قريبة وقرى ومناطق في الأطراف.