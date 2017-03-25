مجزرة الموصل.. الجيش الأميركي: القصف جاء بطلب عراقي

بعد المجزرة التي وقعت الخميس في أحد أحياء الموصل الجديدة، وقتلت عشرات المدنيين جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي، أعلن الجيش الأميركي الجمعة، أن الموقع الذي تم قصفه في #الموصل حيث قتل العشرات تم بناء على طلب عراقي، مؤكدا مسؤوليته عن القصف.

وكان التحالف الدولي أعلن السبت أنه فتح تحقيقاً في تقارير تحدثت عن مجازر جماعية بحق المدنيين في الموصل جراء غارات نفذتها طائراته.

هذا ودعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري القادة الأمنيين لتقديم تقارير عاجلة حول مجزرة الموصل الجديدة، قبل جلسة البرلمان الطارئة، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الجبوري في بيان "أن ما يحدث في الساحل الأيمن من الموصل خطير جداً وعلى الجهات الأمنية تقديم تقاريرها حول أسباب سقوط مئات المدنيين الأبرياء".

وطالب الجبوري الجهات المسؤولة عن الملف الأمني بـ"تقديم تقارير سريعة وعاجلة إلى مجلس النواب تتضمن مجريات ما يحدث في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وأسباب سقوط مئات المدنيين الابرياء خلال المعارك".

ودعا الجبوري، منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية لـ"متابعة الموضوع وإعداد تقارير خاصة بذلك من اجل الاطلاع على الحقيقة ومعرفة من المسؤول عن سقوط هذه الأعداد الكبيرة من المدنيين".

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد دعا في وقت سابق من اليوم السبت، أعضاء البرلمان لعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، لبحث فاجعة حي الموصل الجديدة.

من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تحدثت عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في الموصل. وأبدت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة صدمتها من بيانات حول خسائر فادحة في الأرواح، بعد انتشار معلومات حول انتشال فرق الدفاع المدني العراقي والأهالي جثث خمسمئة مدني قتلوا خلال الأيام الماضية بقصف طيران التحالف الدولي.

التحالف والقوات المشتركة توقف عملياتها

وفي سياق متصل، قالت #مصادر_عسكرية_عراقية السبت إن الجيش والقوات المشتركة المقاتلة وقوات #التحالف أوقفت غاراتها على غرب #الموصل وذلك بعد وقوع انتهاكات خطيرة ضد المدنيين هناك لا سيما في ا#لمجزرة التي وقعت يوم الخميس..

وأتى هذا التطور بعد أن قال #المرصد-العراقي-لحقوق-الإنسان الجمعة إن فرق الدفاع المدني والأهالي، انتشلوا جثث 500 مدني قتلوا خلال الأيام الماضية بقصف طيران التحالف الدولي لأحياء في الموصل الجديدة، وبعد أن طالب مجلس قضاء الموصل الجمعة، بإعلان مدينة الموصل منطقة منكوبة وفتح تحقيق بالمجازر التي ارتكبت فيها، مؤكدا أن ما تعيشه الموصل مأساة حقيقية.

وأضاف "يجب أن يتوقف القصف العشوائي لطائرات التحالف على غرب الموصل"، مطالبا بإعادة النظر في الخطط العسكرية في #غرب_الموصل

وقال أيضاً "منذ يومين ونحن نطالب بدعم الدفاع المدني في جهود إنقاذ المدنيين".

جاء ذلك بعدما أوقعت غارات نفذتها طائرات #التحالف_الدولي، الخميس، مستهدفة ثلاثة منازل في منطقة الموصل الجديدة، 230 قتيلاً غالبيتهم من الأطفال والنساء.

200 ألف عراقي فروا من الموت غرب الموصل

أما على صعيد ملف النازحين، فقد أعلنت السلطات العراقية السبت فرار أكثر من 200 ألف شخص من الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية في فبراير لاستعادته من قبضة #داعش .

وكشفت دائرة المعلومات والبحوث في وزارة الهجرة والمهجرين في بيان عن "ارتفاع أعداد النازحين من مناطق الساحل الأيمن لمدينة الموصل إلى 201275 شخصاً منذ انطلاق عمليات تحرير الجانب الغربي للمدينة في 19 فبراير.