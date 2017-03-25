روايات مروعة عن مجزرة الموصل..وهذا ما حصل بأقبية الموت

عاش أحد أحياء الموصل الجديدة الخميس مجزرة مروعة، لم تتكشف كل تفاصيلها بعد، فأكثر من 250 جثة (مصادر أشارت إلى 500) انتشلت من تحت الأنقاض والركام، معظمها لنساء وأطفال، إثر ما قيل إنها ضربة جوية للتحالف الدولي استهدفت 3 منازل، ما دفع مجلس قضاء #الموصل الجمعة، إلى المطالبة بإعلان مدينة الموصل منطقة منكوبة، وفتح تحقيق بالمجازر التي ارتكبت فيها، مؤكداً أن ما تعيشه المدينة #مأساة حقيقية.

فما الذي حصل في هذا الحي حتى تحولت منازله إلى أقبية للموت؟

"العربية.نت" تحدثت مع قادة عسكرين وبرلمانيين لمعرفة تفاصيل المجزرة التي "نكبت" الموصل الجديدة.

داعش احتجز المدنيين وراح يقاتل فوق الأسطح

وجواباً عن كل ما حدث من لغط حول أخطاء ارتكبت من جانب التحالف الدولي والقوات العراقية، قال اللواء الركن معن السعدي، قائد العمليات الخاصة الثانية بجهاز #مكافحة_الإرهاب العراقي والقائد الميداني في المنطقة، إن #داعش استخدم المدنيين دروعاً بشرية، من أجل إيقاف القصف الجوي، واحتجزهم رهائن، فأخذ أعداداً من المدنيين من نساء وأطفال ورجال وزج بهم داخل أقبية المنازل، وبدأ يقاتل فوق الأسطح، مستخدماً تلك الطريقة البشعة لإيقاف #القصف الجوي عليه.

وأكد السعدي في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أنه تم إيقاف القصف الجوي مباشرة بعد ورود معلومات استخباراتية عن استخدام داعش للمدنيين كـ #دروع_بشرية.

وأضاف أن داعش بدأ يستخدم #سيارات_مفخخة كبيرة تحدث #انفجاراً هائلاً، وقد تسقط عدة منازل قريبة من موقع تفجيرها.

جثث الأطفال والنساء عالقة تحت الركام

من جانبه، ذكر النائب عن محافظة #نينوى، عبد الرحمن اللويزي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن "أحد الموصليين ميسوري الحال، كان يستضيف في داره التي تقع في حي #الموصل_الجديدة خلف مستشفى الرحمة بفرعين، عدداً من العائلات الموصلية، لأن لديه كمية كبيرة من المؤن، وأراد المساهمة في مساعدة تلك العوائل التي نفدت مؤنها".

وأضاف "خصص هذا الشخص غرفة للرجال وقاعة على شكل سرداب للنساء، لكن داعش اتخذ من سطح تلك الدار موقعاً له، وبمجرد أن وجهت طائرات التحالف ضربة قوية إليها وأخرى بجوارها، لقي جميع من في الدارين حتفهم، ولغاية عصر اليوم الجمعة تم انتشال 56 جثة كلها لرجال، إذ لم تتمكن جهود الإنقاذ من الوصول إلى القاعة السفلية التي تقبع فيها جثث النساء والأطفال".

وقد أكد الجيران وجود ما لا يقل عن 126 شخصاً في الدار، فضلاً عن 8 جثث تم انتشالها من الدار المجاورة.

"عمو أمانة برقبتك توصيهم يوقفون القصف"

ويؤكد اللويزي أن نسبة النزوح ارتفعت من مناطق الموصل الجديدة والمطاحن والأحياء المجاورة لها، بسبب خشية الناس من القصف، مشيرا إلى أنه التقى الجمعة طفلاً يبلغ عمره 10 سنوات كانت أمه قد أرسلته ليهرب من جحيم المعركة. واستطرد المتحدث قائلا "استوقفني وقال عمو أمي قالت إذا شفت مسؤول قلو أمانة برقبتك توصيهم يوقفون القصف، عمو أمي ضلت بالبيت، واغرورقت عيناه بالدموع".

وفي حادث منفصل خرجت مجموعة من العائلات، فجر الخميس، هاربة من نيران الحرب والجوع، عند المدخل الشمالي الغربي للمدينة "بوابة الشام"، فاكتشف الدواعش أمرهم، وأمطروهم بوابل من الرصاص ، فقتل من قتل وجرح من جرح، وحتى الجرحى نزفوا حتى الموت، وفق ما أكدته امرأة جريحة.

تهدم بناء فوق رؤوس النازحين

من جانبها، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للقصف الذي وقع في حي "الموصل الجديدة" غربي مدينة الموصل عصر الخميس 23 مارس/آذار، والذي راح ضحيته 305 مدنيين على الأقل.

إلى ذلك، تشير معلومات رسمية إلى أن #القوات_العراقية استهدفت شاحنة صهريج ملغمة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي كانت تمر بالقرب من المنطقة التي لجأ إليها أكثر من 500 نازح من الأحياء الأخرى، ما أدى إلى وقوع انفجار هائل أطاح بالبنايات الثلاث المجاورة لمسجد "فتحي العلي"، وأدى إلى تهدمها فوق رؤوس النازحين.

تضارب الروايات

إلا أن تلك الرواية تتضارب مع روايات أهلية، تشير إلى أن القوات الحكومية استهدفت البنايات الثلاث براجمات #صواريخ عمداً، لاعتقادها بوجود عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بين النازحين، وأن النازحين كانوا قد تجمعوا بالمكان قبل يومين بمعرفة القوات الحكومية التي أكدت لهم أنها ستنقلهم بصفة عاجلة إلى مخيمات للنازحين بحيث يتلقون المساعدة.

وقد أسفرت الواقعة عن مقتل المئات، حيث تم انتشال 305 جثامين حتى الساعة الثالثة من عصر الجمعة، وتتوقع المصادر وجود نحو 200 آخرين تحت الأنقاض.

وبينما لا يمكن للمنظمة ترجيح صحة الروايات الرسمية أو الأهلية إلا أنها تعتقد أن المعطيات المتوافرة في الرواية الأهلية تستدعي إجراء تحقيق مستقل بصفة عاجلة.

أخيراً يبقى القاسم الوحيد المشترك بين كل تلك الروايات هو إزهاق أرواح المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ وشباب.