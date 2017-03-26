أبرز 3 قادة لداعش قتلوا بضربة جوية في غرب الموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، استهداف موقع لتنظيم "داعش" في الجانب الغربي من #الموصل ، ما أسفر عن مقتل 3 قادة في التنظيم.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إنه "بناء على معلومات مديرية #الاستخبارات العسكرية، دمرت طائرات القوة الجوية موقعاً لقادة #داعش أغلبهم من العرب".

وأشار البيان إلى أن "الضربة الجوية شنت في منطقة البعاج - حي الثورة بالجانب الأيمن من #الموصل ".

وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل "أبرز القادة في التنظيم وهم كل من: الإرهابي عبد الله الهياف الملقب "أبو الحارث" مسؤول مضافات "داعش"، والإرهابي خالد محمد هزاع الشمري - مسؤول كتيبة ابوالزبيرالانغماسية، والإرهابي عبد الرحمن محمد مراد البو دولة - المسؤول الإداري لقاطع البعاج".

وبدأت #القوات_العراقية في 19 فبراير/شباط الماضي، عمليات اقتحام الجانب الغربي للموصل، المعقل الرئيس للتنظيم بالعراق، وتمكنت من تحرير عشرات الأحياء داخل المدينة إضافة إلى #مطار_الموصل و #معسكر_الغزلاني الكبير.