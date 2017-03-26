تفجير انتحاري يطال مسؤولاً في الأنبار

استهدف #تفجير_انتحاري منزل #مسؤول_محلي جنوب #الفلوجة بمحافظة #الأنبار غربي #العراق، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر بشرطة الأنبار إن "انتحارياً يرتدي #حزاماً_ناسفاً اقتحم خلال ساعات متأخرة من ليلة السبت منزل قائممقام قضاء عامرية الصمود، فيصل العيساوي"، مشيراً إلى أن "الانتحاري تمكن من تفجير نفسه قرب العيساوي، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح، وتم نقله إلى مستشفى العامرية العام".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث غير أن تنظيم #داعش يهاجم بين فترة وأخرى منازل المسؤولين و #القوات_الأمنية والمدنيين في المناطق المحررة من الفلوجة و #الرمادي و #هيت و #عامرية_الصمود.