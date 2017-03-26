مجزرة الموصل.. انتشال 61 جثة من تحت الأنقاض

أعلن #الجيش_العراقي، الأحد، أن 61 #جثة انتشلت من تحت #أنقاض مبنى فخخه تنظيم #داعش غرب #الموصل.

وجاء البيان رداً على تقارير من شهود عيان ومسؤولين محليين قالت إن ما يصل إلى 200 جثة انتشلت من تحت أنقاض مبنى منهار بعد ضربة للتحالف نفذت الأسبوع الماضي واستهدفت عناصر وعتاداً في حي الجديدة.

من جهته، ذكر #التحالف_الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، السبت، أنه نفذ #ضربة_جوية على عناصر وعتاد للمتطرفين في المنطقة التي تم الإبلاغ فيها عن قتلى، لكنه لا يزال يحقق. ولم يعط البيان أعداداً للضحايا أو تفاصيل عن الأهداف.

ولا تزال الواقعة غامضة، ويصعب التحقق من تفاصيلها.