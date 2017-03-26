بعد مجزرة الموصل.. مطالبة العبادي بتغيير قواعد الاشتباك

تجاوزت حصيلة القتلى المدنيين ثلاثة آلاف و800 شخص منذ بدء #معركة #الساحل_الأيمن_للموصل في شباط/فبراير الماضي، وفق أرقام المرصد العراقي لحقوق الإنسان.

ودفع واقع المدنيين المؤسف في الموصل الجهات الحقوقية والحزبية إلى المطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لـ #حماية #المدنيين.

ولم ير مسؤولون عراقيون مبرراً للاستخدام المفرط للقوة و #القصف_العشوائي، فطالب #تحالف_القوى_العراقية بتغيير قواعد الاشتباك، مشدداً على ضرورة ألا يكون حسم المعركة في وقت قصير على حساب إزهاق أرواح المدنيين، بينما دعت #حركة_العدل_والإصلاح_العراقية الحكومة برئاسة #حيدر_العبادي إلى إعلان الموصل #مدينة_منكوبة، لاسيما بعد #المجزرة الأخيرة.

من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب العراقي، #سليم_الجبوري #الجهات_الأمنية بتقديم تقاريرها حول ما يحدث في المعركة وأسباب سقوط مئات المدنيين قبل موعد جلسة البرلمان الاثنين لمناقشة الملف.

ويتزامن هذا المطلب مع فتح تحقيقين من الدفاع العراقية و #البنتاغون حول حوادث القصف التي أثارت الكثير من الجدل في بغداد وواشنطن.