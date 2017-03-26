داعش يستخدم "جهنم" لقصف المدنيين في غرب الموصل

أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أن تنظيم #داعش #يقصف بالمدفعية الثقيلة في كافة مناطق الاشتباك و #يفخخ المنازل والمباني في الجانب الأيمن من # الموصل.

وقال جودت في بيان، إن "الشرطة الاتحادية حريصة على حياة وأمن وسلامة المواطنين خلال معركة #تحرير_الموصل"، مشيراً إلى أن "قيادة الشرطة الاتحادية استنفرت إمكانياتها لإغاثة الأهالي و #إجلاء النازحين".

وأضاف أنها "لجأت إلى استخدام #الطائرات المسيرة المزودة بالقنابل ذات التأثير المحدود خلال استهداف عناصر داعش للحفاظ على أرواح #المدنيين وممتلكاتهم رغم صعوبة المعركة وتحصن العدو في المناطق المأهولة بالسكان".

وأكد أن "داعش يقصف بالمدفعية الثقيلة أو ما تسمى بمدفع #جهنم كافة مناطق الاشتباك، ويفخخ المنازل والمباني ويفجرها، ويركن الآليات الملغمة وسط الأحياء السكنية، ما يتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين".