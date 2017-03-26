سد بادوش تحت سيطرة القوات العراقية

تمكنت القوات العراقية، الأحد، من استعادة #سد_بادوش في الجانب الغربي لمدينة #الموصل.

ونقلت خلية الإعلام الحربي بياناً عن قائد عمليات #قادمون_يا_نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله إن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت سد بادوش "سد سنحاريب" ورفعت العلم العراقي عليه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

يأتي هذا التقدم بعد فترة قصيرة، من تمكن قوات جهاز #مكافحة_الإرهاب، من استعادة السيطرة على حي "العروبة"، والمنطقة الصناعية في الجانب الغربي للمدينة، صباح اليوم.

والموصل، ذات كثافة سكنية كبيرة وتعد ثاني أكبر مدن العراق، على بعد 400 كيلومتر شمال #بغداد، والتي سيطر عليها تنظيم #داعش في منتصف عام 2014.

وتمكنت #القوات_العراقية خلال حملة عسكرية بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من استعادة النصف الشرقي للمدينة في كانون الثاني/يناير الماضي، ومن ثم بدأت في 19 شباط/فبراير الماضي، هجوما لاستعادة الشطر الغربي للمدينة.

وسد بادوش هو سد متعدد الأغراض لم ينته بناؤه بعد، يقع على نهر دجلة (16 كلم شمال غرب الموصل شمال العراق)، وصمم السد ليكون حين انتهائه بديلاً عن سد الموصل المهدد بالانهيار. ومن المخطط أن ينتج السد 170 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية. وبدأ بناء السد في تسعينات القرن الماضي وتوقف البناء قبل عام 2003 نتيجة غزو #العراق.