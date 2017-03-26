فصائل في الحشد: نتلقى الدعم من طهران بعلم بغداد

أكدت حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي أنها تتلقى #الدعم_العسكري والمالي من #إيران، بعلم #الحكومة_العراقية ومباركتها.

وكان رئيس الوزراء #حيدر_العبادي قد شدد في #واشنطن أمام المؤتمر الدولي لمحاربة #داعش على أن #الحشد_الشعبي مؤسسة ترعاها الدولة العراقية ويمنع الانتماء السياسي والطائفي فيها.

وكان #الجيش_العراقي قد أكد نشر 48 فوجاً من الحشد في الجانب الأيسر من مدينة #الموصل "لحماية المدنيين، فضلاً عن مطاردة #الإرهابيين المطلوبين للقضاء".

وقال أحد القادة الأمنيين إن "هناك تنسيقا مشتركا يرتكز على أن يعمل الحشد مع #الشرطة والجيش للسيطرة على المداخل والمخارج غرب الموصل".