العراق.. تلويح برلماني بتعليق معركة الموصل

أشار رئيس مجلس النواب العراقي #سليم_الجبوري، إلى احتمال إيقاف #العمليات_العسكرية في #الموصل في حال استمر سقوط #الضحايا_المدنيين إلى حين وضع الخطط المناسبة لاستعادة المدينة.

كما لفت الجبوري إلى أن تنظيم #داعش يقاتل بشراسة في الجانب الأيمن من المدينة بسبب رمزيته بالنسبة له.

من جانبه، أكد #التحالف_الدولي ضد "داعش" شن #غارة على المدينة في الـ17 من آذار/مارس على #حي_الرسالة، بينما لا يزال الغموض يلف حقيقة ما جرى بعدها بأيام في الموصل الجديدة.

من جهته، قرر مجلس محافظة #نينوى اعتبار الموصل #مدينة_منكوبة.