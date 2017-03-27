القوات العراقية تستأنف تقدمها بالمدينة القديمة للموصل

استأنفت #القوات_العراقية تقدمها الاثنين في المدينة القديمة في وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل، شمال العراق، حسبما أعلن قائد عسكري عراقي رفيع.

وكانت #الأمم_المتحدة حذرت من وجود 400 ألف شخص عالقين في وسط #الموصل يعيشون في ظروف حصار في الوقت الذي تخوض القوات العراقية معارك ضد تنظيم #داعش المتحصن بين المنازل المتلاصقة.

ونقل بيان عن الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية، أن "وحدات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع شرعت اليوم بالتقدم في محور جنوب غرب المدينة القديمة".

وأشار جودت إلى أن القوات اندفعت باتجاه أهدافها في مناطق قضيب البان وطريق الفاروق القريب من #جامع_النوري الكبير.

وتضم المدينة القديمة مبانٍ متلاصقة وشوارع ضيقة لا تسمح بمرور غالبية الآليات العسكرية التي تستخدمها قوات الأمن، ما يجعل المعارك فيها أكثر خطورة وصعوبة.

ويقع في داخل المدينة القديمة مسجد النوري الذي أعلن منه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي عام 2014 ما يسمى "الخلافة" في مناطق سيطرة التنظيم في #العراق و#سوريا.

وتخوض القوات العراقية معارك ضارية في المدينة القديمة منذ عدة أسابيع، لكنها تواجه مقاومة شديدة أدت إلى تباطؤ التقدم.

وكانت القوات العراقية قد بدأت في 19 شباط/فبراير عملية كبيرة استعادت خلالها السيطرة على العديد من الأحياء والمواقع المهمة بينها مبنى مجلس محافظة #نينوى وكبرى مدنها الموصل، ومتحف الموصل.

واستعادت القوات العراقية بدعم من #التحالف_الدولي بقيادة #واشنطن، السيطرة على أغلب المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش إثر الهجوم شرس في حزيران/يونيو 2014.