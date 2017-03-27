تحقيق أميركي في "مأساة رهيبة" بالموصل

اعتبر قائد #القوات_الأميركية في الشرق الأوسط، الأحد، أن مقتل عدد كبير من المدنيين في ضربات جوية في الموصل العراقية يشكل "مأساة رهيبة"، من دون أن يقر رسمياً بأن #التحالف_الدولي الذي تقوده واشنطن شن هذه الغارات.

وقال الجنرال جو فوتل في بيان "نجري تحقيقاً حول هذا الحادث لنحدد بالضبط ما حصل، ونواصل اتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب ضرب المدنيين".

وأكدت قوات التحالف، السبت، أنها وجهت ضربات إلى القطاع الذي سقط فيه العدد الكبير من المدنيين في غرب الموصل.

وقال مسؤولون عراقيون وشهود، إن الضربات الجوية ضد عناصر تنظيم #داعش خلال الأيام الماضية أدت إلى مقتل مدنيين يراوح عددهم بين عشرات ومئات.

وأضاف فوتل في بيانه أن "المعركة في #الموصل صعبة" بسبب اختلاط الإرهابيين بالمدنيين.

وتابع أن #القوات_العراقية وقوات التحالف "اتخذت تدابير لتخفض بأكبر قدر ممكن معاناة" السكان.