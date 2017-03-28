غرب الموصل.. اقتحام حيين جديدين وعناصر داعش يفرون

اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، اليوم الثلاثاء، حيي المغرب واليرموك في #غرب_الموصل.

وأكد اللواء الركن معن السعدي، قائد العمليات الخاصة الثانية بجهاز مكافحة الإرهاب لـ"العربية.نت" أن قواته اقتحمت حي المغرب في الجانب الأيمن، وأن قوات العمليات الخاصة الأولى والثالثة اقتحمت حي اليرموك في غرب المدينة.

داعش يلوذ بالفرار

وعن سير المعارك قال السعدي، إن قواتنا تقاتل بشراسة وقوة، وإن داعش قد فقد القيادة والسيطرة على عناصره الذين بدأوا بالفرار لأنهم لا يستطيعون مجابهة نيران قواتنا".

كما أكد أن القوات العراقية تقاتل عدواً يعمل بطريقة العصابات، والمعركة ليست معركة نظامية، لكنه أكد في الوقت عينه أن القوات الأمنية اعتادت على أساليب قتال داعش.

أعداد نازحي غرب الموصل زادت عن المتوقع

أما على صعيد ملف النازحين، فقد افتتحت وزارة الهجرة والمهجرين مخيم جدعة الخامس لإيواء النازحين في ناحية القيارة بالمحور الجنوبي لمدينة الموصل.

وقال وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، في بيان لمكتبه الثلاثاء، إن "الوزارة افتتحت مخيم جدعة الخامس وبطاقة استيعابية بلغت 6 آلاف خيمة"، ويأتي ذلك ضمن خطة استيعاب #النازحين لمواجهة التزايد السريع في أعداد الأسر النازحة من غرب الموصل.

وبين الجاف أنه "تم إسكان 1700 نازح في المخيم الجديد"، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين قررت أيضاً إنشاء 6 آلاف خيمة جديدة في نينوى، وذلك لارتفاع أعداد النازحين من ساحل الموصل الأيمن عن العدد المتوقع.