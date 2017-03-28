"ريش الدجاج" آخر اخترعات داعش في صناعة القنابل

أظهرت #قنابل عثرت عليها #القوات_العراقية، صنعها مقاتلو داعش أنهم يستخدمون ريش #الدجاج لتكوين العبوات الناسفة المحمولة بالطائرات المسيرة "الدرون".

أكد المقدم أثير الحسني لـ"العربية.نت" أن أعضاء التنظيم المتطرف الذين يقاتلون في مدينة الموصل يستخدمون "ريش الدجاج في صناعة القنابل"

ثم يعمل على توجيهها إلى مواقع القوات العراقية والمدنيين، وعندما تقترب القنبلة التي فيها ريش الدجاج من الموقع المستهدف يستخدم #مسلحو #داعش أجهزة تحكم عن بُعد لتفجير القنبلة، مما يتسبب في إصابة جميع القريبين من الموقع.

وتحدث "للعربية.نت" الجندي عقيل البصري، وهو مقاتل في قوات جهاز مكافحة #الإرهاب أن داعش يستخدم #الطائرات المسيرة الحاملة للقنابل التي تحتوي على ريش الدجاج والطيور.

وذكرت مصادر أمنية، عن تفاصيل في شأن السبب للجوء تنظيم "داعش" لاستخدام ريش الطيور، وأوضح أحد الخبراء الذي رفض ذكر اسمه، أنّ هذا الأمر يشير إلى نفاد مخزون الذخيرة لدى "داعش" بعد أعوام عدة من اندلاع الحرب في سوريا والعراق.

وأوضح العميد عبدالأمير الخزرجي "للعربية.نت" أنّ التنظيم يستخدم كل وسائل الدمار والتخريب، باستخدام #الحيوانات وريش #الطيور والتي لا تكلفهم ويعد هذا مثالاً واضحاً على تفكير عقولهم الملتوية في أي طرق غريبة لقتل الناس، وتأتي هذه القنابل والتي استخدامها "داعش" ، بعد أيام من تقرير عن استخدام الجماعة المتطرفة أجهزة تفجيرية بدائية وربطها بطائرات الدرون المسيرة.

وأظهر فيديو صورته العربية.نت استخدام قنابل تحتوي على ريش الطيور كعبوات #ناسفة.

يأتي هذا بعد أن ضربت قوات التحالف الدولي، والتي تقودها الولايات المتحدة الأميركية ضد "داعش" العشرات من الصواريخ الموجهة في إطار حملتها العسكرية لمساعدة القوات العراقية لطرد التنظيم المتطرف من معاقله بالعراق.