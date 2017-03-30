التحالف: أقل من 1000 متطرف لا يزالون في الموصل

قدر #التحالف الدولي ضد تنظيم #داعش أن أقل من ألف متطرف لا يزالون في #الموصل، حيث تخوض #القوات_العراقية معارك شرسة بدعم من التحالف، بحسب ما صرح مسؤول عسكري أميركي الخميس.

وقال الكولونيل جو #سكروكا متحدثاً باسم التحالف إن عدد #المتطرفين كان "يناهز 2000" لدى بدء الهجوم على غرب الموصل منتصف شباط/فبراير، و"نعتقد أنهم أقل من ألف حالياً". وسبق أن سيطرت القوات العراقية التي تضم نحو 100 ألف عنصر على شرق المدينة، وهي تتقدم في غربها وتحديداً في وسطها القديم بإسناد جوي من التحالف في حين قتل مدنيون في غارات جوية.

وأوضح المتحدث الأميركي أن تنظيم "داعش" يتعمد دفع التحالف إلى ارتكاب أخطاء، عبر جمع المدنيين في مبانٍ ثم محاولة تعريضها لغارات جوية.

وأضاف أن تنظيم داعش "يدفع مدنيين إلى دخول مبنى، ويحاول حض التحالف على شن هجوم" للاستفادة من "استياء الرأي العام" ومن مناخ "الرعب".

وتابع "للمرة الأولى بالأمس صورنا مشاهد فيديو" لهذا الأسلوب، لافتاً إلى أن "مقاتلين من تنظيم داعش يجبرون مدنيين على دخول مبنى عبر قتل واحد منهم يبدي مقاومة ثم يستخدمون هذا المبنى" لإطلاق النار على القوات العراقية.