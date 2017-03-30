القوات العراقية تواصل التقدم باتجاه جامع النوري بالموصل

تستكمل قوات #الشرطة_العراقية تقدمها باتجاه جامع النوري الكبير في مدينة #الموصل_القديمة، بعد سيطرتها على مناطق محيطة بذلك الجامع، حسب ما أكده اليوم الخميس قائد #الشرطة_الاتحادية الفريق #رائد_جودت.

وأشار جودت إلى أن قواته في المحور الشرقي من #جامع _النوري تواصل عمليات الإغارة المباغتة وذلك بإسناد من قناصتها في الحافات الأمامية وطيرانها المسير والذي لا يزال يستهدف مواقع تنظيم #داعش في محيط الجامع.

كما تحاول #القوات_العراقية فتح #ممرات_آمنة لإجلاء المدنيين من مواقع القتال في #المدينة_القديمة.

في سياق آخر، أكدت مصادر عسكرية أن عناصر التنظيم في #الموصل تشتتوا وتحولوا إلى مجموعات صغيرة أشبه بالعصابات.

من جهتهم، شدد قادة عسكريون على التقدم البطيء في المدينة، إلا أنهم ربطوه بالحرص على #المدنيين الذين يتخذهم داعش دروعا بشرية. وكانت #مجزرة_الموصل الأخيرة نقطة تحول في المعارك القائمة.

كذلك ما زال عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين ومأسورين من قبل المتطرفين، الذين يستغلونهم دروعاً بشرية لحماية أنفسهم من ضربات #القوات_المشتركة، وهو ما يجعل العمليات العسكرية في #غرب_الموصل أكثر تعقيداً وصعوبة.