انطلاق عملية عسكرية لملاحقة داعش في محافظة ديالى

أعلن مصدر أمني في محافظة #ديالى، اليوم الخميس، انطلاق عملية عسكرية لتطهير المناطق الشمالية الشرقية في المحافظة من عناصر #داعش والخلايا النائمة.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إنه "اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى انطلقت عملية عسكرية مشتركة من #الجيش والشرطة ومدعومة بطيران جوي لتطهير مناطق #حمرين والمناطق الشمالية من قضاء #المقدادية والمحطة الغازية (شمال شرقي ديالى) من عناصر داعش ومداهمة الأوكار التي تحوي خلايا نائمة للتنظيم".

وأضاف أن "العملية انطلقت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود أوكار لعناصر داعش في هذه المناطق"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية انطلقت لتنفيذ العملية بدقة عالية وجهد #استخباري مميز للقضاء على عناصر داعش ومنعهم من إيجاد ملاذات آمنة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في محافظة ديالى".

وبين المصدر أن "العملية أسفرت منذ انطلاقها صباح اليوم وحتى الآن عن تفكيك 5 عبوات ناسفة معدة للتفجير وضعها عناصر #التنظيم على الطرق الرئيسة لعرقلة دخول القوات الأمنية إلى هذه المناطق".

وأشار إلى أنه "سيتم الكشف عن نتائج العملية النهائية خلال الساعات القليلة القادمة". وكانت القوات الأمنية العراقية قد تمكنت في وقت سابق من تدمير عدة مضافات وقتل عدد كبير من عناصر داعش بعمليات استباقية نفذت في المناطق الشمالية الشرقية من محافظة ديالى.