حالات الخطف في أعلى مستوياتها بالعراق

أفاد مصدر أمني في #بغداد ، اليوم الخميس، بأن القوات الأمنية تمكنت من #تحرير_مختطف وإلقاء القبض على خاطفيه في منطقة التراث غربي العاصمة.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن "معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود حالة خطف في منطقة التراث في جانب الكرخ، تم على أساسها تشكيل قوة مشتركة من اللواء السابع شرطة اتحادية ومكتب #مكافحة_الإجرام ".

وأضاف أن القوة المشكلة وبسرعة فائقة وبسرية تامة، دخلت إلى الدار المشار إليه في المعلومات وتم تحرير المختطف والقبض على #الخاطفين وتسليمهم إلى مكتب مكافحة إجرام البياع.

وتشهد العاصمة بغداد، حالات #اختطاف عديدة، تقوم بها عصابات مختصة لأغراض مادية، غالباً ما تقوم القوات الأمنية بتتبع تلك العصابات وتحرير المختطفين وإلقاء القبض على الخاطفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي محافظة #ديالى العراقية، أعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، اليوم الخميس، تحرير مواطن مختطف واعتقال أحد خاطفيه بعملية استباقية في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقال السعدي لوسائل إعلام محلية إن "قوة أمنية مشتركة من شرطة ديالى والاستخبارات و #مكافحة_الإجرام تمكنت وبعملية استباقية من تحرير مواطن مختطف في قضاء المقدادية في ديالى"، مبيناً أن "القوة الأمنية اعتقلت أحد الخاطفين أثناء العملية".

وأضاف أن "العملية الأمنية نفذت بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود حالة اختطاف لأحد المواطنين في قضاء المقدادية"، مشيراً إلى أنه "قد تم تسليم المواطن الذي تم تحريره إلى ذويه كذلك تم نقل الخاطف إلى مركز الاعتقال لعرضه على القضاء".

وكانت #القوات_الأمنية تمكنت خلال الشهرين الماضيين من تحرير عشرات المختطفين واعتقال خاطفيهم بعمليات استباقية في عموم محافظة ديالى.