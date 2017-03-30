غوتيريس يصل العراق ليطلع ميدانياً على الوضع الإنساني

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريس إلى #العراق ، اليوم الخميس، للاطلاع على #جهود_الإغاثة، مشدداً على أن حماية المدنيين قد أصبحت "أولوية مطلقة".

وقال غوتيريس في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "وصلت للتو إلى العراق للاطلاع على #الأوضاع_الإنسانية بشكل ميداني"، مشدداً على أن " #حماية_المدنيين يجب أن تكون الأولوية المطلقة".

وبحسب بيان صادر عن بعثة #الأمم_المتحدة إلى العراق "يونامي"، فإن "زيارة غوتيريس سترتكز على #الوضع_الإنساني المتردي على الأرض".

وأضاف بيان #يونامي أنه "يجب أن تكون حماية المدنيين أولويةً مطلقة في المعارك الجارية ضد تنظيم #داعش في مدينة #الموصل".

والتقى غوتيريس رئيس البرلمان العراقي #سليم_الجبوري في مكتبه، الذي أكد له أن "زيارتكم تأتي في ظرف مهم وحساس ‏وتاريخي، حيث ‏تواجه البشرية أشرس محنة واخطر حرب في مواجهة الجماعات المتطرفة الدموية والإرهابية التي تسعى إلى إنهاء مظاهر الحياة".

وتابع #الجبوري: "نتمنى على الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة السعي لمضاعفة ‏دعم الجهد الإنساني ‏لاستيعاب تفاقم المشاكل التي بدأت تظهر مؤخرا بسبب ضعف المقدرات".

وأضاف: "نشكر جميع الأصدقاء الذين وقفوا معنا في هذه المعركة لمواجهة هذا الظرف الذي نمر به وفِي مقدمتها التحالف الدولي والدول الصديقة من خلال الدعم اللوجستي والتدريب والتسليح".

وسيلتقي غوتيريس أيضاً رئيس الوزراء حيدر #العبادي في بغداد، وينتقل بعدها إلى #أربيل كبرى مدن إقليم #كردستان.

يذكر أن غوتيريس شارك، أمس الأربعاء، في مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في الأردن، وألقى كلمة تحدث فيها عن مجمل الأوضاع في العراق.