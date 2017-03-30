17 قتيلا على الأقل بتفجير شاحنة مفخخة ببغداد

قالت مصادر بالشرطة العراقية إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 60 آخرون عندما #انفجرت #شاحنة_ملغومة في نقطة تفتيش عند المدخل الجنوبي للعاصمة العراقية #بغداد الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن مهاجما فجر الشاحنة وسط مركبات تنتظر التفتيش عند النقطة الأمنية مما أدى إلى اشتعال #النيران في بعضها.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم لكنه وقع في وقت تقاتل فيه #القوات_العراقية تنظيم #داعش بمدينة #الموصل آخر معاقله الرئيسية بالعراق.

ومع خسارة المتشددين لأراض سيطروا عليها في هجومهم الكبير بشمال وغرب العراق عام 2014 زادوا من هجمات القنابل في مناطق أخرى.