ائتلاف النجيفي: ورقة التسوية المقدمة لغوتيريس لا تمثلنا

أعلن ائتلاف #متحدون_للإصلاح برئاسة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي عن عدم موافقته على ورقة التسوية السنية التي سلمها رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة #انطونيو_غوتيريس خلال زيارته بغداد صباح الخميس.

ائتلاف متحدون للإصلاح رحب في بيان له بزيارة غوتيريس، وأضاف أنه "جرى تسليم ورقة تسوية أسميت بأنها ورقة المكون السني للتسوية"، معقباً على ذلك بإعلانه "لسنا جزءا مما قدم في ورقة التسوية المقدمة للأمين العام للأمم المتحدة، ولم نشترك في كتابتها، ولا نتفق مع مضمونها " .

البيان اعتبر أن "الوقت غير مناسب لمثل هذه الأوراق في ظل احتدام المعارك القائمة ضد تنظيم #داعش، وفِي ظل عدم استقرار الوضع السياسي وغياب رؤية سياسية ناضجة ينبغي أن ترافق الانتصارات المتحققة ضد تنظيم #داعش الإرهابي .

مؤكداً أن هذه الورقة تعبر عن رؤية من قدمها ولا تمثل المجموع، "فنحن رافضون لها جملة وتفصيلا" .

معلناً في الوقت ذاته عن حرصه على "تسوية حقيقية تسبقها إجراءات لبناء الثقة وتأكيد مبدأ المواطنة والمساواة والعدالة في بناء الوطن الذي يستجيب لمصالح مواطنيه".