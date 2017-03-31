البنتاغون: لدينا تسجيلات حول تسبب داعش بمجزرة الموصل

أعلن #البنتاغون عزمه نشر صور وتسجيلات مصورة تدين تنظيم داعش وتسببه بمقتل عدد كبير من المدنيين عندما زج بهم داخل مبنى وسط مدينة الموصل القديمة، في ما عرف بـ "مجزرة الموصل".

وزارة الدفاع الأميركية تتحدث عن عزمها نشر تسجيلات تظهر عناصر داعش وهم يزجون بمدنيين في مبنى غرب مدينة الموصل ثم يطلقون النار لاستدراج قوات التحالف.

ويعد إعلان البنتاغون أحدث رد أميركي على اتهام التحالف بالتورط في قتل عشرات المدنيين في ضربة جوية #غرب_الموصل، ويأتي بعد أن أقرت واشنطن مؤخرا بدور للتحالف ربما في الانفجار الذي وقع في السابع عشر من مارس الجاري

البنتاغون وبحسب مراقبين لا ينشر عادة #تسجيلات مصورة عن مواقع العمليات، لكنه اضطر لذلك هذا الشهر بعد نفيه ضرب مسجد في سوريا، وعرضه صورة من الجو تظهر المسجد سليما.

وكذلك الأمر بالنسبة لغرب الموصل، يسعى التحالف لرفع السرية عن تسجيل مصور يدين داعش بمقتل مدنيين بجمعهم بالقوة داخل مبنى في حي الموصل الجديدة

القائد الأميركي الكولونيل #جوزيف_سكروكا أشار من جانبه إلى أن داعش ووفقا للتسجيل المصور أجبر #مدنيين بالقوة على دخول المبنى وقتل أحدهم رفض الانصياع لأوامرهم .

سكروكا أضاف أن أساليب #داعش الأخيرة استلزمت وضع تعديلات جديدة للقضاء على نحو ألف من مسلحي التنظيم ينتشرون غرب #الموصل.