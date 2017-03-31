العراق.. مقتل مسؤول داعشي حرض على عمليات طعن ودهس

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم #داعش الخميس أنه قتل مسؤولاً عن الدعاية في التنظيم وعاملين آخرين في فريقه الإعلامي، في ضربة نُفّذت بمدينة القائم في غرب #العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جو سكروكا إن إبراهيم الأنصاري كان "مسؤولاً مهماً" في تنظيم داعش، وشارك في جهود تجنيد مقاتلين أجانب وتشجيع الاعتداءات الإرهابية بالسكاكين أو عمليات الدهس في دول غربية.

وأوضح أنّ الغارة شُنّت في الخامس والعشرين من آذار/مارس.

من جهته قال مسؤول آخر في #البنتاغون طلب عدم كشف اسمه، إنّ الغارة التي أدت أيضاً إلى مقتل أربعة آخرين قضت على "فريق إعلامي". وأوضح أن الدعاية هدفت إلى جعل الأطفال يعتادون على "الأساليب الوحشية لتنظيم داعش".

وتقع مدينة #القائم في غرب العراق في وادي الفرات على الحدود السورية. ويعتبر البنتاغون أن هذه المنطقة من وادي الفرات قد تُصبح آخر معقل للتنظيم بعد استعادة #الموصل والرقة.