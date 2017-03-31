داعش يحتجز 300 طفل بمقراته في الساحل الأيمن للموصل

أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان في #العراق أن تنظيم #داعش يحتجز ما لا يقل عن 300 #طفل منذ أيام في في مقراته المنتشرة في أحياء الصحة والرفاعي وحي التنك في الساحل الأيمن للموصل.

وذكر المرصد أن "داعش" أجبر 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للبقاء في خط #المواجهة الأمامي مع #القوات_العراقية، وذلك لدفع القوات المشتركة لاستهدافهم ظناً منهم بأنهم مفخخين.

كما نقل تقرير المرصد #شهادات من #سكان حيي الرفاعي والتنك بأن عناصر التنظيم منعوا العوائل من المغادرة ويحتجزونهم داخل منازل صغيرة لتكرار #مجزرة الموصل الجديدة وإدانة القوات المشتركة و #التحالف_الدولي.