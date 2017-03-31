غوتيريس يدعو إلى "تضامن أكبر" مع نازحي الموصل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس، اليوم الجمعة، من العراق إلى تضامن دولي أوسع مع أهالي #الموصل الذين عانوا لسنوات تحت حكم الإرهابيين وأشهراً من ويلات المعارك.

وقال غوتيريس لصحافيين خلال تفقده #مخيم_حسن_شام الذي يستقبل العراقيين الفارين من المدينة: "هؤلاء الناس عانوا الأمرين ولا يزالون يعانون. نحتاج لتضامن أكبر من المجتمع الدولي" معهم.

وقام الأمين العام للأمم المتحدة، برفقة ووزير الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية والوفد المرافق لهما، بزيارة إلى #مخيمات_إيواء النازحين المتواجدة في إقليم #كردستان ، للتعرف أكثر على أوضاعهم واحتياجاتهم داخل هذه المخيمات.

وتأتي زيارة الأمين العام لهذا المخيم، في اليوم الثاني من زيارته التي بدأها الخميس للعراق ولقائه كبار المسؤولين وبينهم رئيس الوزراء #حيدر_العبادي في #بغداد.

ووصل غوتيريس، أمس الخميس، إلى مطار أربيل الدولي، ضمن زيارته الرسمية للعراق، حيث أشار إلى أن "المجتمع الدولي كان مقصراً في مساعدة العراقيين وإيواء النازحين".

وقال: "سأبذل كل جهودي لجمع الدعم الدولي لإقليم كردستان و #العراق في ملف النازحين".

ومن جهته، قال محافظ #أربيل ، نوزاد هادي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "إننا نطالب بعودة النازحين إلى مناطقهم، ومن الضروري أن تزيد الأمم المتحدة من حجم المساعدات التي تقدمها لهم لكي يتمكنوا من العودة، فقد وصل عدد النازحين على حدود محافظة أربيل إلى أكثر من 700 ألف نازح من مدينة الموصل العراقية وكذلك #سوريا ".

ولا يزال مئات الآلاف من المدنيين عالقين في الموصل، التي استولى عليها #الإرهابيون في منتصف عام 2014، وأفاد مسؤولون وشهود أن غارات جوية تسببت بوقوع عدد كبير من القتلى داخل المدينة خلال هذا الشهر.

وبحسب السلطات العراقية فإن أكثر من 200 ألف مدني فروا من الجانب الغربي لمدينة الموصل، منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادتها الشهر الماضي.

واستولى تنظيم " #داعش "على مساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد في عام 2014، لكن القوات العراقية بدعم التحالف الدولي تمكنت من استعادة معظم الأراضي التي خسرتها.

وشنت #القوات_العراقية عملية كبرى لاستعادة مدينة الموصل في أكتوبر/تشرين الأول، تمكنت خلالها من استعادة الجانب الشرقي لمدينة الموصل الذي يفصله عن الغربي نهر دجلة.