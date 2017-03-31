‏‫مقتل شخص وإصابة 4 بتفجير انتحاري بالرطبة غربي الأنبار

‏‫أفاد مراسل " #العربية.نت " في #العراق بمقتل شخص وإصابة 4 بتفجير سيارة مفخخة يقودها #انتحاري بقضاء #الرطبة غربي #الأنبار.

وقال مصدر أمني إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري تم تفجيرها على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة #الصكار شرق قضاء الرطبة مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 4 آخرين .

وأكد المصدر لـ"العربية.نت" أن قوات أمنية إضافية وصلت إلى مكان الحادث حيث سارعت بنقل المصابين إلى المستشفى.

الجدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية تتعرض بين الفترة والأخرى لهجمات يشنها مقاتلون من تنظيم #داعش على هذه القوات .