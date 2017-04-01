العراق.. "حرب الأعلام" تشعل الخلاف بين بغداد وإربيل

رفض #مجلس_النواب_العراقي اليوم السبت، قرار رفع علم إقليم #كردستان على المباني والمؤسسات الحكومية في محافظة #كركوك.

كما شدد مجلس النواب على أن #نفط_كركوك يعتبر ثروة من ثروات الشعب العراقي، وسيوزع بالتساوي على كل المحافظات بما فيها الإقليم وفق المادة 11 من #الدستور_العراقي.

وقد انسحبت #الكتل_الكردستانية من جلسة #البرلمان_العراقي اليوم على خلفية تصويت جميع الكتل الأخرى ضد قرار مجلس محافظة كركوك القاضي برفع علم كردستان على الدوائر الرسمية في المحافظة.



يأتي هذا في ظل إشارات متعددة من إقليم كردستان بقرب التصويت على انفصال الإقليم وضم محافظة كركوك له.

وقد عاد الجدل حول مرحلة ما بعد #داعش ومستقبل المناطق التي حررتها #البيشمركة والتي قالت إنها تتبع لإقليم كردستان #العراق.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود #بارزاني خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في #أربيل، واضحا حول إعادة فتح ملف استقلال #الأكراد عن #بغداد، معلناً أن الإقليم سيجري استفتاءً للانفصال.

ورغم انتقاد الأمم المتحدة لرفع #العلم_الكردي فوق المؤسسات الحكومية في كركوك واعتبارها خطوة تؤسس لانقسام وخلافات قادمة، إلا أن مسؤولين عراقيين اعتبروا أن هدف زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لأربيل هدفها وضع الإقليم على قدم المساواة مع #بغداد.