تحرير شابة إيزيدية اختطفها داعش بالموصل

عادت إيزيدية كانت مختطفة لدى تنظيم #داعش إلى ذويها، بعدما قضت مدة طويلة محتجزة عند التنظيم المتطرف.

وقال مصدر أمني في مدينة #الموصل لـ"العربية.نت" إن "الشابة (22 عاماً) هي من أهالي مدينة سنجار، وتم تحريرها الجمعة من الموصل، ووصلت بعد ذلك إلى أهلها في محافظة دهوك".

وأضاف المصدر: "اتصلت بنا العديد من الشابات الأخريات، وسنقوم بتحريرهن قريباً ليتم لم شملهن بأقاربهن من جديد".

ومنذ هجوم داعش على قضاء #سنجار، وقع أكثر من 6 آلاف عراقي إيزيدي بقبضة التنظيم أغلبهم من النساء والأطفال. وإلى الآن تم تحرير حوالي ثلاثة آلاف كردي إيزيدي، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.